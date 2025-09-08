Премиерът: България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора

Снимка: Булфото

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава и това ни задължава да интензифицираме нашите двустранни отношение по посока развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност, каза днес в черногорската столица Подгорица премиерът Росен Желязков след подписване на двустранни документи между двете държави.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора.

Премиерът Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното Кралство със своя принос в Съюза, предава БТА.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 г.

За нас най-радостният факт е, че сякаш няма друга държава, с която България да има толкова приятелски отношения и да няма нито един нерешен двустранен въпрос, добави той.

В рамките на форматите, в които участваме като съюзници в НАТО, като страна, която се надяваме да приключи преговорните процеси до края на 2026 г. за членство в ЕС, ние гледаме в една посока както в геополитически, така и в европейски и в регионален аспект. Черна гора покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката на собствените си заслуги, каза още той. Ние винаги сме подкрепяли страните в процеса на разширяването, които показват, че принципът за собствените заслуги е работещият принцип – много по-работещ за развитието на обществото от политическите решение. Черна гора в това отношение е за пример и ще се радваме в най-скоро време тя да бъде част от ЕС, защото изповядваме едни и същи ценности, имаме едни и същи разбирания за предизвикателствата и за тяхното решение, допълни премиерът Желязков.

