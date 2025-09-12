Премиерът: Очакваме президентът да се произнесе за председател на ДАНС

Снимка: Булфото

Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт. Това каза премиерът Росен Желязков по време на участието си в днешния парламентарен контрол, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

„Действащата законова уредба предвижда определяне на председател на ДАНС да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента на България. При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава не е възможно едностранно възлагане на волята на една институция над другата“, каза Росен Желязков, цитиран от БТА.

„Законовата процедура по назначаване на председателя на ДАНС изисква съвпадане на еднакви по съдържание волеизявление и на двата органа, което предполага взаимодействие за постигане на общо съгласие“, каза още той.

Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството вече е изпратило на президента искане за съгласуване за назначаване на Деньо Денев като председател на ДАНС.

Правителството не носи отговорност за действията на друг орган, посочи Желязков.

Въпросът към премиера бе отправен от народния представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Атанас Атанасов, който попита и дали не може кабинетът да предложи няколко кандидата, които да предложат концепции за управление на службата, които да бъдат изслушвани в ресорната парламентарна комисия. По думите на премиера обаче това не е възможност, защото не съответства на установената нормативна уредба. Пълният текст на въпроса към премиера може да бъде видян на интернет страницата на парламента.

Считано от 4 юни тази година Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

