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Премиерът: Олег Невзоров съдейства за разкриване на незаконното строителство във Варна

23.06.2026 / 18:02 2

Снимка: Булфото

Беше взето решение Олег Невзоров да влезе обратно в страната, защото показанията му са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство във Варна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос относно собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино, предава Дарик. 

Радев каза, че българските служби са имали информация за намерението на Невзоров да влезе обратно в България. Премиерът посочи, че той е прихванат още по време на влизане в страната и съпроводен до София, където даде показания. След това той бе ескортиран до Варна, където все още дава показания, посочи премиерът. Според него е важно да има яснота по въпроса за ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР). МВР не обвинява, а само може да задържи за 24 часа, каза Радев.

Той подчерта, че обвинения и принудителни мерки се вадят от прокуратурата, така че цялото пребиваване на Невзоров тук е било изключително под наблюдението и управлението на МВР и службите. Радев поясни, че не е коментирал темата с президента Володимир Зеленски, с когото се срещна миналата седмица в Брюксел. Нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии, обясни Радев. 

В отговор на въпрос дали е необходимо украинският посланик да бъде извикан в Министерството на външните работи по казуса "Невзоров", премиерът каза, че това, което е известно, е, че посланикът на Украйна наистина е влязъл в контакт с МВнР, за да поиска повече информация за Невзоров, което е станало миналата година. "Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показанията на Невзоров", каза Радев. Затова, по думите му, беше разрешено да влезе в България и да даде тези важни показания. 

Попитан очаква ли Невзоров да бъде задържан, министър-председателят каза, че заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. Радев очаква тя, след като се запознае с всички факти и сведения, които дава Невзоров, да вземе решение. Не мога по никакъв начин да кажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура, допълни премиерът. 

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Коментари
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SANDOKAN1963 (преди 32 минути)
Рейтинг: 9555 | Одобрение: 1375
ще  съдействува  я  ,,де  ша  оди.....  дългата  ръка  на  КРЕМЪЛ
mobilis in mobili
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уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 133135 | Одобрение: 9005
Тоз сериозно ли говори, невРОзов основен свидетел го направиха, как го прихванали на влизане, ама много пари тука, сигурно и той е нагушил. Само като ги слушаш всичките, можеш да си направиш изводите.

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