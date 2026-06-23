Премиерът: Олег Невзоров съдейства за разкриване на незаконното строителство във Варна

Снимка: Булфото

Беше взето решение Олег Невзоров да влезе обратно в страната, защото показанията му са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство във Варна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос относно собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино, предава Дарик.

Радев каза, че българските служби са имали информация за намерението на Невзоров да влезе обратно в България. Премиерът посочи, че той е прихванат още по време на влизане в страната и съпроводен до София, където даде показания. След това той бе ескортиран до Варна, където все още дава показания, посочи премиерът. Според него е важно да има яснота по въпроса за ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР). МВР не обвинява, а само може да задържи за 24 часа, каза Радев.

Той подчерта, че обвинения и принудителни мерки се вадят от прокуратурата, така че цялото пребиваване на Невзоров тук е било изключително под наблюдението и управлението на МВР и службите. Радев поясни, че не е коментирал темата с президента Володимир Зеленски, с когото се срещна миналата седмица в Брюксел. Нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии, обясни Радев.

В отговор на въпрос дали е необходимо украинският посланик да бъде извикан в Министерството на външните работи по казуса "Невзоров", премиерът каза, че това, което е известно, е, че посланикът на Украйна наистина е влязъл в контакт с МВнР, за да поиска повече информация за Невзоров, което е станало миналата година. "Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показанията на Невзоров", каза Радев. Затова, по думите му, беше разрешено да влезе в България и да даде тези важни показания.

Попитан очаква ли Невзоров да бъде задържан, министър-председателят каза, че заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. Радев очаква тя, след като се запознае с всички факти и сведения, които дава Невзоров, да вземе решение. Не мога по никакъв начин да кажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура, допълни премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!