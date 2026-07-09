Премиерът: Социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни, бюджетът е реалистичен и слага край на стъкмистиките на сглобките

кадър: Министерски съвет

За седем дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на правителството.

Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров и я поставяме на устойчив курс, допълни премиерът, цитиран от БТА.

Радев подчерта, че бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година, заяви още министър-председателят.

"Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни", посочи още той и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 г.

Редактор "Екип на Петел",

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