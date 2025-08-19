Премиерът: Трябва да се използват всички канали за подкрепа на Украйна

снимка Булфото

Всички канали за подкрепа на Украйна, които сме създали досега, трябва да продължат да се прилагат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност. Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа „Екс“ след участие във видеоконференцията на Коалицията на желаещите за Украйна. На срещата са били обсъдени резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър съпредседателстват срещата на коалицията на желаещите за Украйна след разговорите във Вашингтон вчера, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс.

На 19 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон. Срещата беше последвана от разговори в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, Джорджа Мелони, премиер на Италия, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

След края на срещата Тръмп обяви, че ще започне подготовката за среща между президентите на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин, която да бъде последвана и от тристранни разговори със самия него, съобщиха световните агенции.

Руският президент се е съгласил в телефонен разговор с американския си колега да участва в тази бъдеща среща, която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Фридрих Мерц, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!