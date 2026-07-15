Премиерът: За 2 месеца не може да компенсираме годините на хаос и безхаберие

снимка: МС

Тежките катастрофи са резултат от „дълги години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми“. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Във вътрешнополитически план министър-председателят акцентира върху необходимостта от дълбоки реформи за подобряване на безопасността по пътищата, предаде БГНЕС.

Радев посочи като основни причини лошата пътна инфраструктура, неефективния контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите и недостатъчната наказуемост на тежките нарушения.

„Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми“, добави Радев и даде пример за „сбъркани приоритети“:

„В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на огромния тежкотоварен трафик в цялата страна. В същото време в ТОЛ системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират ТОЛ таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси“, заяви той.

По думите му правителството работи за „дълбока системна промяна“ в сектора.

В края на изявлението си премиерът отправи призив към шофьорите с оглед активния летен сезон.

„Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност“, каза Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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