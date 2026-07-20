Премиерът Бърнам ще строи нова икономика във Великобритания

Снимка уикипедия, Scottish Government

Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания. Миналата седмица той замени Киър Стармър на поста лидер на управляващата Лейбъристка партия. Бърнам беше избран от 379 свои колеги депутати, след като Стармър обяви, че подава оставка. Тъй като Лейбъристката партия разполага с мнозинство в правителството, нейният лидер автоматично става министър-председател на Обединеното кралство, информира АП.

Анди Бърнам официално прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство. Бъкингамският дворец публикува снимка, на която двамата си стискат ръцете. Церемонията, известна като „целуване на ръцете“, бележи прехвърлянето на властта от досегашния на новия премиер.

Преди това крал Чарлз III прие оставката на министър-председателя Киър Стармър, който дойде в Бъкингамския дворец, придружен от съпругата си Виктория.

В последната си реч като министър-председател Стармър благодари на британския народ „за възможността да му служи“. „Сега, когато предавам щафетата на Анди Бърнам, му пожелавам успех. Той има пълната ми подкрепа“, каза бившият премиер. А в края на речта си добави: „Тръгвам с достойнство, с усмивка и горд от всичко, което сме постигнали“.

Стармър поведе Лейбъристката партия към убедителна избирателна победа едва преди две години. Поредица от грешки и резки промени в политиката обаче доведе до загуба на обществена подкрепа. След катастрофалните резултати от местните избори през май Лейбъристката партия прибегна до крайната мярка и го принуди да подаде оставка, пише nova.bg.

Британската парламентарна демокрация позволява на управляващите партии да сменят лидерите си по време на мандата, като победителят става министър-председател, без да е необходимо провеждането на общи избори. А следващият вот не е задължително да се проведе през 2029 г. – пет години след последните избори през 2024 г., макар че Бърнам може да ги насрочи по-рано, ако пожелае.

Той е заемал постове в правителствата на Лейбъристите преди две десетилетия, преди да напусне Лондон през 2017 г., за да се кандидатира за кмет на Манчестър.

Минути след като крал Чарлз III официално му възложи да сформира правителство, Бърнам изнесе първата си реч пред сградата на „Даунинг Стрийт” 10.

Новият министър-председател заяви, че политиците „трябва да станат по-добри“. Той обеща да въведе „предпазен механизъм“ за система, която, според него, е поела по грешен път още от 80-те години на миналия век.

Бърнам очерта някои от приоритетите си, макар да не даде подробности и заяви, че ще представи част от мерките във вторник.

Той заяви, че ще децентрализира властта, ще допринесе за това основните стоки отново да станат достъпни на фона на натиска от нарастващите разходи за живот, ще подкрепи британската промишленост и ще „реиндустриализира Великобритания“.

Бърнам обеща да намали разходите за социални помощи и да построи повече социални жилища, както и да окаже по-голяма подкрепа на недофинансираната образователна система. Обеща и да „сложи край на нощуването на открито в тази страна“, визирайки бездомните хора.

Новият министър-председател заяви, че „неговото правителство ще действа като „прекъсвач“ за Великобритания, който ще доведе до най-големите промени през последните 40 години“. Той бе категоричен, че „затова ще променим политиката, за да я направим по-сътрудническа, насочена повече към решаване на проблеми, отколкото към печелене на политически точки“.

Френският президент Еманюел Макрон поздрави Анди Бърнам, след като той стана новият премиер на Великобритания, и го призова да укрепи отношенията с Европейския съюз.

„Предвид предизвикателствата, които ни обединяват, се надявам, че ще задълбочим отношенията си в услуга на нашите народи и ще дадем нов тласък на партньорството между Обединеното кралство и Европейския съюз“, заяви Макрон в публикация в социалната мрежа X.

Редактор "Екип на Петел",

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