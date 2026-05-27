Премиерът Радев: Франция е водещ партньор за модернизацията на българската армия

кадър: МС

Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев. Той е на посещение в Париж и ще проведе среща с президента Еманюел Макрон.

"За първи път съм в позицията си на премиер, така че нашите разговори ще имат много по-прагматична насоченост. Франция е сред нашите водещи партньори в модернизацията на българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радарите, за доставка на ново поколение гаубици, също така въоръжени за нашите модулни многофункционални кораби.

С Франция споделяме общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, за развитие на нашата енергетика. Лично с президента Макрон изградихме едно много пълноценно сътрудничество, когато водихме нашата борба в Съвета на Европейския съюз и в Комисията ядрената енергия да се признае за зелена, за необходима".

Пред журналисти в Париж Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украйна, предаде БНР.

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. Но това са теми, които отсега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани", допълни премиерът.

