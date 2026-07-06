Премиерът Радев и Ердоган замразиха договора с "Боташ" за 15 месеца

Снимка: Президентство

"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет след срещата между премиера Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

Договорът между българската държавна газова компания "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" бе подписан през януари 2023 година по време на служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев, припомня Фокус. Този договор предвижда България да плаща по 483 хил. долара всеки ден за запазен капацитет в Турция, за да може да внася газ през територията на съседната страна. Сумата се дължи дори и за дните, когато не се внася никакъв газ.

Договорът не може да бъде прекратен и е до 2036 година според заложените клаузи, но днес стана ясно, че това споразумение ще бъде замразено за 15 месеца.

Какъв е проблемът с договора с "Боташ"?

Политици често казват, че България "губи по 1 милион на ден" заради договора, тъй като не използваме капацитета му. Подписалите споразумението обясняват, че през 2023 година в Гърция е нямало действащи терминали и този договор е бил единствен вариант за доставка на неруски газ - през Турция и, че проблемът на договора е, че той не се използва. Още в предизборната си кампания Радев заяви, че това споразумение, силно критикувано, ще заработи.

Други акценти от срещата в Турция

Радев и Ердоган откроиха на среща в Анкара свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, домакин на която е столицата на Република Турция.

Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.

По време на разговора бе отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Министър-председателят Радев изрази признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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