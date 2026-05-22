Премиерът Радев на изслушване в парламента

Напрегнат ден предстои в Народното събрание.

Депутатите ще разгледат предложението на кабинета за създаването на нова Комисия за противодействие на корупцията, гласи дневният ред на НС.

Припомняме, че старата КПК беше закрита в началото на годината.

Целта на създаването на нова антикорупционна комисия е свързана с получаването на над 200 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост, пише novini.bg.

Предложението на Министерския съвет е тя да бъде в 5-членен състав с мандат от 5 години, а председателят ѝ да се сменя всяка година. Комисията трябва да следи за конфликт на интереси и да има разследващи правомощия.

За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от „Възраждане“ и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват още петима министри.

