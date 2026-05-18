Премиерът Радев назначи 4 нови заместник-министри
Булфото
Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени четирима нови заместник-министри, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.
Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Руменова Пеловска.
Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Недков Русев.
В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Стефанов Полендаков.
