Премиерът Желязков обеща повишение на заплатите в армията

11.10.2025 / 13:57 1

Булфото

Премиерът Росен Желязков заяви, че и през следващите години се планира повишаване на възнагражденията на военните.

Желязков присъства в Шумен на тържеството по полагането на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски", предаде БТА.

Министър- председателят припомни, че заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година и посочи, че се планира и през следващите години да продължи ръста на възнагражденията. В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на армията, като посочи, че тя е сред основните приоритети  на кабинета, съобщи БНР. 

На тържествената клетва на над 170 курсанти-първокурсници присъстваха още министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.

 

kris (преди 20 минути)
Тия нищо не работят....Никакво повишение......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

