Премиерът Желязков обеща повишение на заплатите в армията

Булфото

Премиерът Росен Желязков заяви, че и през следващите години се планира повишаване на възнагражденията на военните.

Желязков присъства в Шумен на тържеството по полагането на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски", предаде БТА.

Министър- председателят припомни, че заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година и посочи, че се планира и през следващите години да продължи ръста на възнагражденията. В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на армията, като посочи, че тя е сред основните приоритети на кабинета, съобщи БНР.

На тържествената клетва на над 170 курсанти-първокурсници присъстваха още министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!