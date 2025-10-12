Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.

Снимка: Булфото

Премиерът Росен Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента местни данъци в размер на 1 милиард лева. Това стана по време на годишното заседание на Националното сдружение на общините в деня на местното самоуправление. Премиерът обеща неизразходваните средства от общините да останат в техните бюджети, без да ги връщат както досега в централния бюджет. Днес кметовете обсъждаха важните теми, като справяне с кризи и бедствия, предава БНТ.

Пред кметовете премиерът очерта кое е най-голямото предизвикателство за България.

Росен Желязков – министър-председател: „Заявките, които направихме в началото на мандата, бяха следните: финансова стабилност, макроикономическа стабилност, покриване на конвергентните критерии, така че България от 2026 г. да бъде част от еврозоната; възстановяване на плащанията по ПВУ; по-добро управление на оперативните програми и по-добра събираемост и изсветляване на икономиката. С част от задачите политически се справихме, независимо че в момента основната политическа война, която се води в България, е свързана с големия въпрос за нашата геополитическа ориентация – големият въпрос за това накъде отива България в нейното бъдеще и един от рубиконите за това е успешното и плавно въвеждане на еврото от 1 януари.“

Той призова кметовете, стоящи най-близо до хората, да разсейват техните страхове.

Росен Желязков – министър-председател: „Страховете от това, какво предстои през януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, от ръст на цените – това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне през първите шест месеца на 2026 г.“

Премиерът увери, че финансите са стабилни, като посочи къде са резервите за фиска.

