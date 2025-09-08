Премиерът Желязков с публична лекция пред студентите в Подгорица

Снимка: Булфото

Министър-председателят Росен Желязков е начело на правителствена делегация, която днес и утре е на официално посещение в Република Черна гора. Срещи с домакина - министър – председателя на балканската държава Милойко Спаич и с президента Яков Милатович са част от програмата на визитата в Подгорица, предава БНР.

След официалното посрещане на Росен Желязков и делегацията ни от премиера домакин Милойко Спаич двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това двете правителствени делегации ще проведат разговори в общ формат. Вицепремиерът Гроздан Караджов, министрите на Туризма Мирослав Боршош, на здравеопазването Силви Кирилов имат двустранни срещи с черногорските си колеги.

Официално Между България и Черна Гора се подписват и две споразумения, премиерите - за научно техническо сътрудничество, а транспортните министри - декларация заявление, че двете страни желаят да функционира директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По късно премиерът и делегацията ни ще бъдат приети от президента Яков Милатович. България е една от първите страни, признали независимостта на Черна гора през 2006 г., една от първите, ратифицирали споразумението за присъединяването ѝ към НАТО. Страната ни активно се ангажира и с подкрепа за европейската интеграция на Подгорица, а стратегическите сектори енергетика, туризъм информационни технологии са тези с добра перспектива за сътрудничество.

Утре Росен Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Поводът - 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Желязков ще изнесе и публична лекция пред студентите в университета в Подгорица.

