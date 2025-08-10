Премиерът на Гърция обявява нови данъчни облекчения

Снимка: Булфото

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис ще обяви пакет от мерки, комбиниращ данъчни облекчения с увеличение на заплатите, особено за военнослужещите и полицаите, на стойност около 1,5 млрд. евро, по време на 89-ия Международен панаир в Солун на 6 септември, предаде ЕРТ.

Ако се включат и предвидените за ноември компенсация в размер на един месечен наем за хора с ниски доходи и допълнителна помощ за бедни пенсионери, стойността на пакета ще надхвърли 2 млрд. евро. Допълнителните средства са възможни благодарение на по-големия от очакваното бюджетен излишък, информира БНР.

Окончателният състав на пакета още не е решен; последните решения ще бъдат взети в края на август на среща между Мицотакис и представители на Министерството на финансите.

Скорошен доклад на икономисти от Eurobank показа, че липсата на индексация на данъчните прагове спрямо инфлацията води до допълнително данъчно бреме. Правителството обаче е твърдо против въвеждането на такава индексация. Както обясни представител на Министерството на финансите, при ниска инфлация ползата за данъкоплатците е минимална, а при висока инфлация загубените приходи са достатъчно големи, за да подкопаят фискалната стабилност.

Например тази година инфлацията се очаква да бъде средно 2,4% (макар през юли да е достигнала 3,1%). Индексацията би означавала загуба от 350 млн. евро за бюджета, докато ползата за средностатистически данъкоплатец с доход от 20 000 евро годишно би била едва 24 евро. При инфлация от 10% загубите биха достигнали 1,5 млрд. евро – непосилни за страна с все още голям дълг и нарастващи вноски по обслужването му.

Какъвто и да е окончателният вид на пакета, Мицотакис възнамерява да насочи данъчните облекчения към семейства с четирима членове. Според правителството тези семейства са сред най-несправедливо третирани от действащата данъчна система. Първо, данъчните отстъпки за тях в сравнение с неженени лица са едни от най-ниските в ЕС. Второ, максималната данъчна ставка се прилага при сравнително ниски доходи: в Гърция най-високият данък (44%) влиза в сила за семейство с четирима членове при годишен доход над 40 000 евро; в Малта и Кипър максималната ставка (35%) се прилага над 60 000 евро; в Португалия 48% се плащат при доходи над 84 896 евро; а в Испания ставката от 45% се налага при доходи над 300 000 евро.

