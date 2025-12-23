Премиерът на Гренландия е тъжен от подновения интерес на Тръмп към острова

Кадър Youtube

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че е тъжен заради подновения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп към придобиване на самоуправляващата се датска територия в Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нилсен написа този коментар във фейсбук, след като Тръмп потвърди вчера, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност, и каза, че специален пратеник - губернаторът на щата Луизиана Джеф Ландри - назначен от него за обширния, богат на полезни изкопаеми остров, ще „поведе атаката“.

