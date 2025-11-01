Премиерът на Канада се извини на Тръмп

кадър: Писабей

Премиерът на Канада Марк Карни заяви във вторник, че се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за измамната реклама с участието на бившия президент Рейгън, излъчена по време на Световните серии, пише CNN.



Рекламата използва думите на Рейгън, за да критикува митата на САЩ, което ядоса изключително много Тръмп, предава Фокус.



В резултат на това президентът на САЩ обяви, че повишава митата за Канада с 10% и Вашингтон спира търговските преговори с Отава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!