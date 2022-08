Премиерът на Косово: Трета световна война на Балканите е много вероятна, сърбите имат два месеца

Снимка уикипедия, Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Кошмарна новина за Балканите съобщи косовският премиер.

Трета световна война на Балканите? Много вероятно! Сърбите имат два месеца!" Това заяви министър-председателят на Косово Албин Курти.

„Не бих казал, че рискът е много висок, защото имаме и контингент на НАТО тук, но със сигурност е висок. Ние сме демокрация, която има автокрация по границите“, каза Курти.

Той добави, че преди нахлуването на Русия в Украйна възможностите за война на Балканите са били малки, но сега ситуацията се е променила, пише darik.bg.

„Ако имаме друг епизод, например в Приднестровието, тогава вероятността Третата война да се случи на Западните Балкани и особено в Косово, ще бъде много голяма“, каза той.

Курти говори и за новите реципрочни мерки към Сърбия, като подчерта крайния срок от два месеца.

„Промяна на регистрационните номера, поставени от Слободан Милошевич. Това е решението на моето правителство. Имат два месеца“, каза той.

Относно атаката срещу косовската полиция на север Курти каза, че прокуратурата разследва случая.

