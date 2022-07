Премиерът на Косово: Вучич и Петкович са главните виновници за безредиците

Снимка уикипедия, Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

"Петел" продължава да следи напрегнатата обстановка в Косово.

Премиерът на Косово Албин Курти реагира на събитията от последните часове в Северната част на Косово чрез видеообръщение. Той каза, че преди прилагането на правилата за реципрочност със Сърбия "нелегални сръбски структури на север започнаха да блокират пътищата", предаде БГНЕС.

Той обвини сръбския президент Александър Вучич и директора на Службата за Косово и Метохия Петра Петкович за настоящата ситуация в Северно Косово. Курти каза, че "правителството на Косово е демократично и прогресивно, което обича, уважава и прилага закона и конституционността, мира и сигурността за всички граждани без разлика". „Органите за реда и сигурността на нашата страна събират информация, наблюдават ситуацията и ще действат в защита на закона и гражданите, нашия суверенитет и териториална цялост“, каза Курти, цитиран от RTK.

В северната част на Косовска Митровица в неделя следобед прозвучаха сирени за въздушна атака. Това се случи само няколко часа, след като президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към обществеността с основното послание, че "ако албанците не искат мир, Сърбия ще победи", тоест в навечерието на въвеждането на реципрочните мерки, изпълнението на които трябва да започне тази вечер в полунощ и които предполагат непризнаване на личните карти на Република Сърбия на граничните пунктове.

