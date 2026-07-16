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Премиерът на Латвия критикува България и държави, блокирали санкции срещу Русия

16.07.2026 / 21:43 2

Снимка уикипедия, Stenbocki maja

Латвийският премиер Андрис Кулбергс разкритикува днес България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-вия пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ (ВПГ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни", заяви той.

Премиерът добави, че липсата на действия срещу "сенчестия флот" от танкери на Москва и продажбите ѝ на втечнен природен газ подхранват "руската военна машина".

"Освен това някои европейски държави печелят големи пари от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете", посочи Кулбергс.

Той допълни, че Латвия е засилила мерките за сигурност около водноелектрическа централа, разположена нагоре по течението на река до столицата Рига, и в огромно подземно газохранилище, поради разузнавателна информация, която сочи за заплаха от Русия.

Лидерите на Латвия, Литва и Полша предупредиха наскоро, че западните разузнавателни служби смятат, че Русия планира провокации и атаки срещу инфраструктурата в региона.

Кремъл определи тези твърдения като безпочвени.

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Коментари
2
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 635878 | Одобрение: 125383
Тази латвийска въшка излязла на челото да се разкара.....Никой не ги бръсне за джанка трите балтийски недоносчета.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
3
cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 162699 | Одобрение: -23706
Прав е - заради тия боклуци, войната още продължава!!!
Марио Кроненберг

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