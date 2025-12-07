реклама

Премиерът на Сърбия: Няма да има недостиг на гориво

07.12.2025 / 10:20 0

снимка: Пиксабей

Премиерът на Сърбия проф. д-р Джуро Макут заяви, че енергийната ситуация в страната в момента е напълно стабилна и под контрол, пише Tanjug. 

Макут каза още, че няма да има недостиг на гориво, допълва Фокус. 

Той подчерта, че ситуацията се анализира и има постоянен диалог с екипа на президента и всички отговорни министерства.

"Фокус" припомня, че в края на миналия месец унгарската петролна и газова компания MOL заяви, че иска да закупи дял в сръбската "НИС". 

 

