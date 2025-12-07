Премиерът на Сърбия: Няма да има недостиг на гориво

снимка: Пиксабей

Премиерът на Сърбия проф. д-р Джуро Макут заяви, че енергийната ситуация в страната в момента е напълно стабилна и под контрол, пише Tanjug.



Макут каза още, че няма да има недостиг на гориво, допълва Фокус.



Той подчерта, че ситуацията се анализира и има постоянен диалог с екипа на президента и всички отговорни министерства.



"Фокус" припомня, че в края на миналия месец унгарската петролна и газова компания MOL заяви, че иска да закупи дял в сръбската "НИС".

