Премиерът на Северна Македония: След местните избори ще има промени

Премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски отправи коментар за политическата обстановка в страната.

Веднага след местните избори ще има промени в партията, както и реконструкция и подобряване на капацитетите на правителството, обяви той."Ние ще се променяме, ще се надграждаме и ще се усъвършенстваме въз основа на нуждите и изискванията на гражданите. Тези, които ме познават добре, знаят, че нито една функция не е гарантирана, нито вечна. След изборите ще отворим и вратите на партията за нови промени и за нови хора, а в правителството ще има реконструкция и подобряване на капацитета", коментира Мицкоски.

"Вече добре знаем как можем да действаме още по-силно и по-смело. Това не означава, че хората, които ще бъдат заменени, са били лоши или немарливи, но на правителството винаги му е нужен по-голям капацитет, още по-силно темпо за промените, които правим", продължи той, цитиран от БГНЕС.

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството и "Македония ще каже "не" на Социалдемократическия съюз (СДСМ) и ДСИ".

