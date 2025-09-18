Премиерът насмете опозицията: Искаха революция

Редактор: Недко Петров

Росен Желязков даде първо изявление, след като вотът на недоверие към кабинета бе отхвърлен. Премиерът каза, че се е получил дебат и това е смисъла на парламентарния контрол, да има дебат в залата, и парламентът да осъществява своите конституционни обоснования и закрепени правомощия.

Правителството трябва да отговаря на тях и това е нормалния политически диалог в правовата държава и в парламентарната демокрация. Този живот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България, заяви Желязков.

Ппрез последните няколко дни наблюдавахме ескалация на общественото напрежение. Това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация, и кулминацията, сякаш естествено, но неочаквано по своя мащаб и фокус, беше днес. Беше ненужна грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото, допълни по Нова Тв премиерът, визирайки грозните сцени и скандалите пред Народното събрание сутринта.

