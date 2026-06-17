Премиерът назначи Асен Тутеков за и.ф. председател на ДАР

Кадър МС

Министерският съвет прие решение, съгласно което Асен Тутеков, заместник- председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), ще изпълнява функциите на председател на Агенцията до избирането на нов титуляр.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Кабинетът "Радев" избира и.ф. председател и зам.-председател на ДАР и одобрява бюджета на ЦИК за 2026 г., пише novini.bg.

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР считано от 19 юни 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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