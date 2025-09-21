Премиерът обясни за хотела с водопада, свързван със съпругата му

Кадър БНТ

Министърът-председателят проговори за скандала, в който бе въвлечена жена му.

Правителството успешно преодоля петия вот на недоверие за 8 месеца и 5 дни, откакто пое управлението. В предаването "Интервюто" по БНТ министър-председателят Росен Желязков коментира политическия сблъсък между лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" и отговори на обвиненията за т.нар. хотел с водопада, свързван със съпругата му.

Желязков разкри детайли за спорния имот, след като "Възраждане" предложиха създаване на временна комисия за разследване на строителството му.

"Много е важно когато се поднасят верни факти, те да не се интерпретират манипулативно. Фактите са следните - 2016-2017 г. дружеството, собственост на моята съпруга, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. м," заяви премиерът.

Той подчерта, че през следващите 5 години е извършена градоустройствената процедура и през 2022 г. е получено разрешение за строеж на апартхотел със застроена площ 600 кв. м. на пет етажа.

Според Желязков строителството се осъществява с два кредита - единият за около 3 милиона лева, другият за около 8 милиона лева. Той подчерта, че няма пряко участие в проекта.

"Дружеството на съпругата ми, в което тя е съдружник, има миноритарно участие - 30%, дори не е контролен пакет от акции, той е над 33,3%," обясни министър-председателят.

Премиерът отхвърли обвиненията, свързани с произхода на средствата: "Всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход."

Желязков настоя, че всички данни могат да бъдат проверени в публичните регистри - Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на Комисията за противодействие на корупцията.

"Тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица. Това е било моето разбиране винаги - член от моето семейство да не участва в държавни и обществени поръчки, да не участва в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество и да не се възползва от влияние, което има," заяви премиерът.

На въпрос дали съпругата му и нейният съдружник са участвали в обществени поръчки, Желязков категорично отрече. Той подчерта, че проектът е частна инициатива, започнала преди почти 9 години.

"Когато се говори за този тип взаимоотношения, важно е хората да декларират, да действат по правилата, да са прозрачни и най-вече да не прикриват такива действия," допълни Желязков.

По отношение на политическите спорове, премиерът отхвърли тезата, че е формален ръководител на кабинета. Според него центърът на властта е във взаимодействието между правителството и мнозинството в парламента, пише dunavmost.com.

