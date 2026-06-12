Премиерът ще отговаря на въпрос за дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция

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Премиерът Румен Радев да отговаря на питане на Петър Петров от "Възраждане" за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция, предвижда програмата за парламентарния контрол, публикувана на сайта на Народното събрание.

В началото на заседанието се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменения в Закона за държавния дълг - на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС. Вчера беше представен докладът на бюджетната комисия, но до разисквания и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание.

"Прогресивна България" въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК). Предложените промени са обусловени и от необходимостта да се прецизира режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите на вносителите се казва, че в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност за всички държавни ценни книжа, емитирани след датата на въвеждане на еврото в България, с първоначален срок на падеж над 1 година, се прилагат едни и същи стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС. Клаузите за колективно действие дават възможност договорните условия на емитираните държавни ценни книжа да се променят по предложение на министъра на финансите, въз основа на решение на Министерския съвет.

ГЕРБ-СДС предлагат ежегодно министърът на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори - физически лица, при условията на равнопоставен недискриминационен достъп, посочва БТА. Предвижда се също Министерството на финансите да осигури електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на държавни ценни книжа без участие на първични дилъри, както и че държавните ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи”.

В редовния петъчен парламентарен контрол, освен премиера Радев, ще участват и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.

Редактор "Екип на Петел",

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