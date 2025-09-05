Премиерът ще открие нова сензорна линия на границата с Турция

Снимка: Булфото

Министър-председателят Росен Желязков ще присъства днес на церемонията по откриване на нова сензорна линия на държавната граница с Турция в района на село Крайново, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Церемонията ще се състои от 10 ч. Ще присъстват също министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Новата сензорна линия е част от проекта, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. Целта е да се осигури надеждно видеонаблюдение и да бъдат повишени възможностите за противодействие на нелегалната миграция в контекста на ангажиментите на страната ни по охраната на външната граница на Европейския съюз.

През юли вътрешните министри на България и Австрия – Даниел Митов и Герхард Карнер, откриха нова сензорна линия за контрол на българо-турската граница. Тя е част от мащабен проект на стойност 170 млн. лева, като средствата са осигурени от Европейската комисия (ЕК). Първите над 2,5 км са изградени в района на село Голям Дервент, в зоната за отговорност на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Елхово.

