Премиерът след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия

Снимка МС

Служебният премиер с първо изявление след Съвета по сигурността.

България не е застрашена от военните действия. Тя не е страна в конфликта и не участва във военните действия. Нашето общество трябва да знае, че го пази не само нашата държава, а и НАТО. Ракетната отбрана на НАТО е направена така, че да реагира на нападение от Иран.

Това заяви Андрей Гюров.

Ситуацията още не е стигнала до критична точка, ние имаме стратегия как да се справим, допълни той, пише flashnews.bg.

