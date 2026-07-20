Премиерът сложи бивш депутат на ИТН в борда на НКЖИ

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Правителството на "Прогресивна България" даде пореден важен пост на кадър на изпадналата от Народното събрание партия "Има такъв народ".

Адвокат Златомира Мострова, три пъти участвала във властта като депутат от ИТН, е била назначена в Съвета на директорите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Преди дни дойде официално съобщение, че НКЖИ има нов генерален директор - Красимир Шопов. Странно защо обаче за Мострова не бе оповестено.

Заповедта на транспортния министър Георги Пеев за назначаването на Шопов и Мострова е от 16 юли. Промените в борда на важното жп предприятие още са в процес на вписване в Търговския регистър, пише "Сега".

Междувременно пазената в тайна новина се появи в медиите, а заедно с нея в социалните мрежи се споделя видео от октомври 2021 г., в което кандидат-депутатката на ИТН поднася подарък на президента Румен Радев - сбирка от патриотични песни на "Куку бенд", пожелава му успех, като подчертава, че не се съмнява във втория му мандат, и казва на вицепрезидента Илияна Йотова, че е гордост за българската политика, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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