Премиерът свика извънредна среща заради войната в Близкия изток

Снимка Министерски съвет

Министър-председателят привика спешно министри.

Служебният премиер Андрей Гюров свика извънредна среща заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.

В разговора участват служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и директорът на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова.

Един от основните акценти е бил евакуацията на български граждани от засегнатите от конфликта държави. Обсъдени са и възможностите за координация между институциите, включително по линия на въздушния транспорт и сигурността, пише frognews.bg.

