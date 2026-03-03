Премиерът свика извънредна среща заради войната в Близкия изток
Министерски съвет
Министър-председателят привика спешно министри.
Служебният премиер Андрей Гюров свика извънредна среща заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.
В разговора участват служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и директорът на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова.
Един от основните акценти е бил евакуацията на български граждани от засегнатите от конфликта държави. Обсъдени са и възможностите за координация между институциите, включително по линия на въздушния транспорт и сигурността, пише frognews.bg.
