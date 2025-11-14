Премиерът свиква Съвета по сигурността заради „Лукойл“

Снимка: Булфото

Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурността във връзка с назначаването на особен управител на "Лукойл" в България.

Заради това в блицконтрола ще участват само вицепремиерите, съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Миналия петък – 7 ноември, блицконтролът не се състоя поради служебни ангажименти на представителите на изпълнителната власт и беше отложен за днес – 14 ноември.

В дневния ред на Народното събрание е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Силви Кирилов, Петър Дилов, Жечо Станков, Иван Пешев, Георг Георгиев, Георги Тахов и Иван Иванов.

