Премиерката на Финландия се появи във вихъра на бурен купон

Кадър Туитър Вишеград 24

Социалните мрежи и лесното разпространение на кадри показаха, че много лидери по света са съвсем нормални хора.

Премиерът на Финландия е изправена пред сериозни критики в своята страна, съобщи Гардиън.



В него се вижда как Сана Марин се забавлява и танцува със свои приятели.



Вероятно видеото е от парти. От опозицията призоваха тя да си направи тестове за прием на определени вещества, предаде Днес.бг.



Марин отрече да има подобно нещо. Тя обясни, че това са кадри от парти, на което тя се е забавлявала.

Марин отхвърли всички критики. Обясни, че това е било домашно парти, на което си е позволила свободно поведение.



"Знаех, че някой снима, но тези видеа са направени в частен имот и не съм доволна, че станаха публично достояние. Това беше парти, което на моменти беше лудо, но аз просто пях и танцувах", заяви Марин.



На кадрите могат да се забележат и някои знаменитости във Финландия. Предстоят допълнителни обяснения.



Марин печели международни симпатии, заради това, че стана премиер доста млада и свободното си поведение.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw