Преминаването през граничните пунктове и преходи в страната тази сутрин

Булфото

Преминаването е нормално на всички гранични преходи и пунктове в страната, информира Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход "Русе-Гюргево" се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония преминаването е нормално на всички пропускателни пунктове, както и движението през всички гранични пунктове със Сърбия, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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