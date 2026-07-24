Пренареждат настилката от балчишки камък в центъра на Варна

снимки: Район "Одесос"

Ремонтно-възстановителни работи се извършват на настилката в пространството между СУ„Димчо Дебелянов“ и Македонския дом, съобщават от районната администрация на "Одесос" във Варна.

Настилката от балчишки камък се пренарежда и фугира, посочват от кметството.

Предвижда се и ремонт на счупените плочи на стъпалата. Ще бъде също монтирана рампа за детски колички.

Ремонтът ще приключи до края на следващата седмица. Дейността е възложена от „Одесос“ и е по договора за текущ ремонт и поддръжка на района, посочват от администрацията.

Редактор "Екип на Петел",

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