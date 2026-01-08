Пренасочиха полета Виена - Варна до Скопие заради намалена видимост

Пиксабей

Полетът от Виена до Варна, който трябваше да кацне малко преди 16,00 часа, е пренасочен по решение на пилота към Скопие поради намалена видимост. Това съобщиха от летището във Варна.

Останалите полети се изпълняват по разписание, предаде Радио Варна.

