Пренасочиха полета Виена - Варна до Скопие заради намалена видимост

08.01.2026 / 16:30 0

Полетът от Виена до Варна, който трябваше да кацне малко преди 16,00  часа, е пренасочен по решение на пилота към Скопие поради намалена видимост. Това съобщиха от летището във Варна.

Останалите полети се изпълняват по разписание, предаде Радио Варна.

