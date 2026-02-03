Пренасочват пациентите на детската хирургия на "Св. Анна" към Терапията след 1 март

УМБАЛ "Св. Марина"

От Регионалната здравна инспекция излязоха със съобщение към варненци по повод информацията за временно закриване на отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна от 1 март тази година.

РЗИ Варна е уведомила ЦСМП и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти.

Към момента УМБАЛ „Св. Марина“ разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции, което е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение. Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.

Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти, апелират от РЗИ-Варна.

