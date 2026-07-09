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Преобърнаха автомобил на военните в Украйна при опит за връчване на повиквателна

09.07.2026 / 10:13 3

Кадър Х

Протестиращи преобърнаха автомобил на службата за набиране на военни в Лвов по време на мобилизационна операция. Според украинския вестник „Суспилне“ инцидентът се е случил в квартал „Сихив“ на града, докато военните вербовчици са се опитвали да връчат уведомление на мъж, роден през 1996 г., за когото се съобщава, че е бил издирван от властите, предаде Актуално.

Местни жители са се събрали, избухнали са сблъсъци и няколко превозни средства, принадлежащи на Териториалния център за набиране на персонал (ТЦН), са били блокирани. Едно от служебните превозни средства е било преобърнато.

Областният управител на Лвов Максим Козицки заяви, че е свикал извънредна среща с правоохранителните органи, добавяйки, че всеки, който нарушава обществения ред или възпрепятства военния персонал, ще бъде подведен под отговорност.

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Коментари
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Off Road (преди 8 минути)
Рейтинг: 59878 | Одобрение: 14118
Нета е пълен с клипове на тема "връчване на повиквателна по украински". Няма такава бруталия другаде по света.
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уйчо (преди 26 минути)
Рейтинг: 134807 | Одобрение: 9427
Да дойдат тук малко повиквателни да връчат. Окраинските номера повече от българските, коли, автобуси...
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zorkooko (преди 40 минути)
Рейтинг: 7474 | Одобрение: 1399
а он Зеленски оти не оди да се бие 
zorkooko

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