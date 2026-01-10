Преобърнал се Тир блокира движението на АМ "Тракия"

Снимка Булфото

Критична ситуация на наша магистрала.

Автомагистрала "Марица" е затворена за движение заради преобърнал се тир с полска регистрация.

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив.

Заради катастрофата движението в участъка е напълно спряно и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – път I-8 Хасково – Пловдив, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По данни на „Пътна полиция“ водачът на камиона не е пострадал. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Тежка техника ще изтегли тира от пътното платно. До приключване на операцията участъкът от автомагистралата остава затворен, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!