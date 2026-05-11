Преобразяват площада пред жп гарата във Варна и улици в "Гръцката махала", някои стават пешеходни

Площадът пред ЖП гарата и част от улиците в „Гръцката махала“ във Варна ще бъдат напълно преобразени с над 5 млн. евро. Плановете предвиждат нови пешеходни пространства, озеленяване, модерно осветление и ограничаване на автомобилния трафик в една от най-старите части на града. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, който да изготви проект и да се ангажира с всички дейности на терен.

Инициативата е част от концепцията „Отваряне на града към морето“ и ще бъде реализирана със съфинансиране от Европейския съюз по програмата „Региони в растеж“ и средства от общинския бюджет, пише "Морето".

Ще бъде обхваната зоната между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и бул. „Девня“, както и площад „П. Р. Славейков“ пред ЖП гарата.

Според проектната документация състоянието на уличните и тротоарните настилки в района е силно амортизирано, което затруднява придвижването както на пешеходци, така и на автомобили. Един от основните проблеми е и лошото отводняване, което води до задържане на атмосферни води при валежи. В района липсва и достатъчно добра достъпна среда за хора с увреждания, а уличното осветление е остаряло и се нуждае от цялостен ремонт. Недостатъчни са и местата за отдих, игра и озеленяване.

Зоната попада в историческото ядро на Варна и в границите на Археологическия резерват „Одесос“. Основната идея е улиците да бъдат преобразени като споделени пространства на едно ниво без повдигнати тротоари, като фокусът бъде поставен върху пешеходното движение. Концепцията предвижда в бъдеще част от улиците да могат да се превърнат и в изцяло пешеходни зони.



В рамките на проекта ще бъдат изградени нови места за почивка и озеленяване, ще се постави ново улично осветление, ще бъдат монтирани кошчета за отпадъци и фонтанки за питейна вода, а също така ще се създадат малки градски градини с преместваеми ландшафтни елементи и пространства за игра на открито.



Особен акцент е поставен върху ул. „Охрид“, която трябва да бъде изцяло преобразена като пешеходна улица, свързваща различни по големина новообразувани площади и градски градинки с висока естетическа стойност.

След реализацията на проекта ще бъде оформен директен пешеходен маршрут от центъра на Варна до ЖП гарата и Морска гара. Връзката ще преминава през бул. „Княз Борис I“, ул. „Мусала“, „Охрид“, „Дръзки“, „Преслав“ и бул. „Приморски“.



Предвижда се и цялостно благоустрояване на площад „Атанас Буров“ при кръстовището на улиците „Хан Омуртаг“, „Дръзки“ и „Охрид“. Намерението е пространството да се превърне в място за отдих, културни събития и обществени прояви. За целта автомобилният подход от ул. „Преслав“ към „Хан Омуртаг“ ще бъде ограничен до едно двупосочно платно, така че пешеходната зона да бъде максимално разширена и недостъпна за автомобили.

Промени са предвидени и за южната част на ул. „Преслав“ при пресичането с ул. „Дръзки“, където ще бъде оформено ново площадно пространство с места за сядане, озеленяване и зони за отдих. За целта ще бъде преустановено използването на района като паркинг, а настилката ще бъде подменена с павета. Частта от ул. „Цариброд“ между „Преслав“ и „Охрид“ също ще стане изцяло пешеходна, като достъп с автомобили ще имат единствено живущите в района.



Всички улици, попадащи в обхвата на проекта, ще бъдат с нова настилка от цепени гранитни павета. Интересен момент е, че при ремонта ще бъдат използвани и съществуващите павета, които в момента се намират под асфалтовите пластове. Те ще бъдат демонтирани и повторно вложени в обновяването на зоната. След реконструкцията движението на пешеходци, автомобили и велосипеди ще се осъществява на едно ниво, като приоритет ще бъде даден на пешеходното придвижване.

Проектът включва още реконструкция и обновяване на съществуващите подземни комуникации, изграждане на ново отводняване и модерно улично осветление. На площада пред ЖП гарата ще бъде подменена настилката, ще бъдат премахнати неизползваеми елементи, ще се ремонтират съществуващите градинки и фонтанът, а също така ще бъдат изградени нови градски елементи и чешмички.



Общата площ на обекта е около 22 декара, като в нея са включени улични настилки, пешеходни пространства, зелени площи и площадното пространство пред гарата с площ близо 4500 квадратни метра.

