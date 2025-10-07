Препатила от разкрасяване: Гръдните импланти не са безопасни, трябва ЯМР на две години

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Астрологът Нели Георгиева обяви по bTV кампания, с която иска да образова големите ученици за рисковете от разкрасителните процедури и операции. „В никакъв случай не смятаме да ги отказваме, те ще живеят в свят на прогрес”, подчерта тя и допълни, че целта е да бъде дадена на децата реалистична представа за намесите и рисковете от тях.

Самата Нели Георгиева има личен опит с десетки неуспешни операции.

„Всичко започна, когато си оперирах носа на 18. След това трябваше още 4 операции, защото първата не беше успешна”, призна астроложката.

Тя разкри, че още от дете е смятала, че ако не е перфектна, не е достойна за любов. В търсенето на съвършенството, тя си поставя гръдни импланти.

„Гръдните импланти не са безопасни, както ни убеждаваха преди 30 години. Те се пукат в най-неочаквани моменти и това предизвиква възпаления. На моя организъм това се отрази много зле и получавах паник атаки. Можеше да е и от друго възпаление, но дойде от имплантите. Затова жените с такива трябва да си правят ЯМР поне на две години, за да следят целостта им. На ехограф не се вижда всичко”, обясни Нели Герогиева.

Тя призна, че когато е премахнала гръдните си импланти, е осъзнала, че проблемът с липсата на любов изобщо не зависи от външния ѝ вид.

