Преподавател от НАТФИЗ показа как да падаме и да се изправяме на лед

Когато вървим по заледена настилка, най-важното е да не се опитваме да изглеждаме достолепно, а да се движим „бабешки”, с малки крачки, това посъветва зрителите на БНТ преподавателят по сценично движение в НАТФИЗ Камен Иванов. Той показа т.нар. пингвинска походка, за която е важно да извадим ръцете си от джобовете, въпреки че е студено.

Инстинкта ни е да падаме на крайниците си, което води до доста счупвания, подчерта Иванов. Той обаче подчерта, че опашната кост е много важно да се пази, ако падаме на задните си части.

Никога не е срамно да поискаме помощ, за да се изправим, особено ако сме на възраст, обясни специалистът. Той се обърна към по-младите със съвет да вдигнат погледа си от телефона, за да виждат къде стъпват. „Ако падате, хвърлете телефона, не мислете за него”, подчерта той.

Паднем ли на леда, най-добре да се изправим първо на „четири крака”, без да се притесняваме как изглеждаме отстрани, каза още преподавателят от НАТФИЗ.

