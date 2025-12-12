Преподавател по право: Всичко отива в ръцете на президента

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

След оставката на правителството, всичко отива в ръцете на държавния глава, това обясни по Нова телевизия доц. Христо Паунов, преподавател по конституционно право. Той подчерта, че предварително не може да се прогнозира кога ще има ново служебно правителство и нови избори.

Експертът обясни, че най-голямата неизвестна величина е колко ще отнемат консултациите с политическите сили. По думите на доц. Паунов, това може да стане за ден, за седмица или пък месец. Сроковете започват да текат, когато президента връчи пърия мандат.

Юристът подчерта, че неочакван казус може да се получи единствено ако всички 10 човека в т.нар. „домова книга” откажат да са служебен премиер. Иначе правителството на Росен Желязков остава правителство в оставка до назначаването на служебно, а парламентът продължава работа в този състав, докато не се избере нов.

Доц. Паунов каза също, че ако президента Румен Радев подаде оставка, за да се включи в парламентарните избори, мястото му ще заем вицепрезидента Йотова, като от нея са изисква само да положи съответната клетва.

