Преподавателка по БЕЛ: Не е вярно, че има недостиг на учители по специалността

Позволете ми да опровергая информация относно недостигащи учители по български език и литература във Варна. Това написа в имейл до Petel.bg преподавателката от морската столица Мария Маринова - Петрова, която активно търси работа по специалността си.

Припомняме, че малко преди началото на учебната година Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието, съобщи за Радио Варна, че с всяка следваща година намаляват кандидатите за учители по български език и литература и по математика в града и областта.

Не на това мнение обаче е преподавателката, която не може да си намери работа, въпреки че кандидатства за свободни позиции в училища както във Варна, така и в областта.

Публикуваме писмото ѝ:

"Позволете ми да опровергая информация относно недостигащи учители по български език и литература във Варна. Без със сигурност да са взети данни от БТ-Варна за търсещите активно работа колеги с българска филология/учители по български език и литература, какъвто е моят частен случай и поради който факт изразявам моето категорично несъгласие със статията!

Става въпрос за това, че аз към момента, респ. веднага след края на учебната година - 01.07.2025 г., когато ми бе прекратен срочният трудов договор по чл. 68 от КТ, активно търся работа по специалността си, бидейки окс "магистър" и окс "бакалавър", завършила 2015/2017 г специалност "Българска филология"; учител по руски език съм също така - с Международен сертификат, издаден от Институт за руски език "А. С. Пушкин", Москва,

2003 г.; Сертификат за владеене на руски език ниво С2 /равносилно на майчин език/, 2024 г., съгласно изискванията на Европейската референтна езикова рамка, завършила съм с отличен успех паралелка с преподаване на руски език в Четвърта езикова гимназия "Фр. Ж. Кюри" - Варна, 1978 г.; заклет преводач към агенции за преводи във Варна и София, с над 24-годишен административен, търговски, учителски стаж и опит - с подадени над 50 заявления за работа след 01.07.2025 г. в цялата страна в отговор на обявени вакантни работни позиции "Учител по български език и литература",

и "Учител по български език и литература и руски език" по чл. 67 от КТ.

Не съм пенсионер /не ми недостига стаж от минимум 8 години за пенсия !!!/, нямам ТЕЛК; включително и с проведени през лятото на 2025 г. минимум 7 онлайн интервюта с учебни заведения извън Варна, както и с провеждане на реално интервю както във Варна, така и извън Варна - в гимназия

с преподаване на чужди езици в Бургас - в момента не съм на работа и активно търся работа по специалността си за срок минимум от 2 учебни години

по чл. 67 от КТ !!!

Сигурна, че не съм единственият частен случай с оглед на статията - заставащ в противовес на същата - за недостигащи учители по български език и литература във Варна!

С уважение,

М. Маринова - Петрова,

филолог-културолог, педагог"

