Препятствие в "Игри на волята" изпуши

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Кашик спри, за да си почине танка! Тази известна на танкистите фраза се показа в "Игри на волята".

Едно от новите препятствия в екстремното риалити изпуши и спря.

Това е месомелачката, която се върти, над гъбки и кубчета, докато участниците трябва да преминат.

Тази вечер се провежда борба за територии. Сериозни препятствия застават на пътя на Завоевателите, Лечителите и Феномените по пътя към трите места, в които ще живеят през седмицата в “Игри на волята”.

Локациите ще бъдат разпределени след оспорвано съревнование между враждуващите племена, а силата, съобразителността и логическата мисъл на участниците ще излязат на преден план. В битката се включват новото попълнение на Сините Траян и новодошлият при Жълтите от Благото - Георги.

