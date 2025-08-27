Пресъхна 5-ия по-големина язовир в България и потопената църква вече не е е потопена

Кадър Фб

Петият по големина в страната язовир Жребчево е почти пресъхнал. Наличният обем вода към момента е около 21% процента. Положението с язовир Копринка е още по-зле, който е на 12% от обема си, по информация на Министерството на околната среда и водите, предаде gospodari.com.

Язовир Жребчево служи за напояване и на него се намират три веца. Язовир Батак също е на ръба на екологична криза, след като само за два месеца брегът се е отдръпнал с десетки метри. Според местните хора водата ежедневно намалява с около 40 сантиметра.

"Вчера излезе бюлетинът за състоянието на водите на печално известното Министерство на околната среда и водите. За три дни водата в язовирите е намаляла с 0.41 %. Управляващите продължават да неглижират проблема. Не предприемат сериозни мерки. Няма отговорни лица. Няма оставки. Борисов и Радев си договарят завод за барут. Пеевски си разстанова кадрите. Близо 300 хиляди човека без вода, изчезващи в реално време язовири, недостигаща вода за напояване, измираща риба не са им особен проблем.", коментира политологът Калоян Методиев в своя Facebook профил.

