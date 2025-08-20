Пресъхна най-красивият язовир в България

Кадър Фб

Батак вече е под 30% от разполагаемият си обем.

Министерство на околната среда и водите публикува информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ. Според данните, разполагаемият обем на язовирите в област Пазарджик, които са с предназначение за производство на ел. енергия и напояване са, както следва:

Белмекен 60,06%

Чаира 62,57 %

Доспат 75,07%

Голям Беглик 70,22%

Широка поляна 38,93%

Беглика 54,38%

Тошков Чарк 59,30%

Батак 29,39%

Тополница 7,05%

Данните са към 18 август.

А ето какво публикуваха по повод тревожно ниското ниво на язовир Батак от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак):

След няколко подадени сигнала, в крайна сметка на 14.08.2025 г. от Министерството на околната среда и водите или по-точно Басейнова дирекция-„Източнобеломорски район“ изпратиха представители, които да направят оглед на язовир Батак.

Общо взето беше издаден констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и беше установено, че има умряла риба

