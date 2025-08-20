Пресъхна най-красивият язовир в България
Кадър Фб
Батак вече е под 30% от разполагаемият си обем.
Министерство на околната среда и водите публикува информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ. Според данните, разполагаемият обем на язовирите в област Пазарджик, които са с предназначение за производство на ел. енергия и напояване са, както следва:
Белмекен 60,06%
Чаира 62,57 %
Доспат 75,07%
Голям Беглик 70,22%
Широка поляна 38,93%
Беглика 54,38%
Тошков Чарк 59,30%
Батак 29,39%
Тополница 7,05%
Данните са към 18 август.
А ето какво публикуваха по повод тревожно ниското ниво на язовир Батак от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак):
След няколко подадени сигнала, в крайна сметка на 14.08.2025 г. от Министерството на околната среда и водите или по-точно Басейнова дирекция-„Източнобеломорски район“ изпратиха представители, които да направят оглед на язовир Батак.
Общо взето беше издаден констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и беше установено, че има умряла риба
