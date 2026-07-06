Пресечна точка на ортопедична онкология и ставна хирургия

Възстановяване на подвижността чрез ставно протезиране след операция на костен тумор

Костните тумори са сериозни състояния, които могат да застрашат живота и да доведат до ограничена подвижност. Основната цел на лечението е пълното отстраняване на тумора. В този процес обаче двигателната функция на пациента може да бъде засегната, особено когато се налага отстраняване на костни структури в близост до ставите. Acıbadem Healthcare Group Турция съчетава ортопедична онкология и ставно протезиране, за да осигури не само успешно лечение на рака, но и запазване на качеството на живот на пациента. Световноизвестните специалисти проф. Джавад Парвизи и проф. Корхан Йозкан споделят своя експертен поглед върху връзката между костните тумори и артропластиката.

Защо хирургичното лечение е важно при костни тумори?

Костните тумори могат да бъдат доброкачествени или злокачествени. При злокачествените оперативното лечение е ключово. Целта на операцията е пълно отстраняване на туморната тъкан. Туморите обаче често се развиват в близост до големи стави като коляното, тазобедрената или раменната става. Това може да доведе до увреждане на ставни структури след операцията.

В Acıbadem Healthcare Group всеки пациент се оценява от мултидисциплинарен екип, включващ онколози с опит в ортопедичните онкологични заболявания, ортопеди с експертиза в онкологията, радиолози и специалисти по рехабилитация. Целта е да се премахне туморът, като същевременно се запази подвижността на пациента.

Защо се налага смяна на става?

При операции за отстраняване на костни тумори понякога се налага премахването на значителни участъци от костта. В такива случаи естествената ставна структура вече не може да бъде поддържана. Тогава се налага поставянето на ставна протеза.

Ставното протезиране представлява замяна на увредената кост и ставната област с изкуствен имплант, наречен протеза. Тези импланти позволяват на пациентите отново да ходят и да се върнат към ежедневните си дейности. Те се използват особено често при тумори, разположени около колянната и тазобедрената става.

Туморните протези, използвани в Acıbadem Healthcare Group, се различават от стандартните. Те са проектирани така, че да компенсират по-големи костни дефекти. За всеки пациент се изготвя специфичен план, който гарантира оптимална издръжливост и подвижност.

Индивидуални импланти и хирургично планиране

Всеки костен тумор е различен. Затова и всяка операция трябва да бъде планирана индивидуално. Преди хирургичната интервенция се използват съвременни образни методи като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и компютърна томография (КТ), които позволяват точно определяне на границите на тумора.

Благодарение на тази информация хирурзите могат да отстранят тумора, като същевременно запазят максимално количество здрава тъкан в рамките на безопасните хирургични граници. След това се поставя подходяща ставна протеза.

Acıbadem Healthcare Group използва модерни системи за протезиране и съвременни хирургични техники. Този подход повишава успеваемостта на лечението и намалява риска от усложнения.

Следоперативен период и възстановяване

Пациентите, на които е поставена ставна протеза, преминават през структуриран възстановителен процес. Физиотерапията започва скоро след операцията с цел укрепване на мускулатурата и възстановяване на подвижността на ставата.

Ранното раздвижване е един от най-важните елементи на лечението. В повечето случаи пациентите могат да станат от леглото скоро след операцията. Редовната рехабилитация ускорява връщането към ежедневните дейности.

Acıbadem Healthcare Group осигурява всички етапи на лечението под един покрив. Този комплексен подход помага на пациентите да се възстановят по-бързо и по-безопасно.

Дългосрочни резултати и проследяване

Редовните контролни прегледи са от съществено значение за дълготрайния успех при смяна на става. Потенциални усложнения като инфекции или разхлабване на протезата трябва да бъдат откривани навреме. Затова пациентите се проследяват по предварително определен график.

Acıbadem Healthcare Group обръща специално внимание на дългосрочното проследяване. Това гарантира доброто функциониране на протезата и поддържането на високо качество на живот.

Надежден център за международни пациенти

Операциите при костни тумори и последващото ставно протезиране изискват висока експертиза. Ето защо много международни пациенти избират утвърдени центрове с богат опит в тази област.

Acıbadem Healthcare Group се отличава със съвременни технологии, висококвалифицирани специалисти и подход, ориентиран към пациента. За международните пациенти се осигурява специална координация на целия процес – от диагностиката до лечението и проследяването.

Лечението на костни тумори не се изчерпва само с отстраняването на тумора. Също толкова важно е да се запази мобилността на пациента. Ставните протези играят ключова роля в този процес.

Acıbadem Health Group комбинира ортопедична онкология със ставна хирургия. Така пациентите имат възможност да преодолеят заболяването и да се върнат към активен начин на живот. Този комплексен подход предлага солидна и надеждна възможност за лечение на пациенти от цял ​​свят.

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