Преслав Минчев и Норман Недков са полицаите, спасили двама трудноподвижни мъже от горящото бунгало в Дома за възрастни хора във Варна

снимка: пресцентър ОДМВР-Варна

В борба с огъня полицейски служители от ОДМВР – Варна спасиха човешки животи!



На 13 октомври двама полицейски служители от Пето районно управление при ОДМВР

– Варна първи се отзовали на сигнал за пожар, възникнал в дом за хора в нетрудоспособна възраст, находящ се в местността „Св. Никола“ край комплекс „Златни пясъци.

След получаване на сигнала, служителите – младши инспектор Преслав Венциславов Минчев – командир на отделение и младши инспектор Норман Тихомиров Недков – старши полицай /ВПА/ в група „Охранителна полиция“ към Пето РУ „Златни пясъци“, незабавно се отправили към мястото на инцидента и без да се колебаят, влезли в задимената и горяща вила.

Преди да пристигнат пожарните екипи, с риск за здравето и живота си, те успели да изведат на безопасно място двама от настанените трудноподвижни хора.

Благодарение на професионалната им реакция и проявена смелост е предотвратена тежка трагедия, съобщават от ОДМВР-Варна.

На място се отзовали и екипите на РДПБЗН и ЦСМП, които оказали последваща помощ на

пострадалите.

Ръководството на ОДМВР – Варна високо оценява проявения професионализъм, доблест и себеотдаденост при изпълнение на служебния дълг и ще предложи двамата полицаи за награждаване.

Припомняме, че на 13 октомври, в 00:40 ч., в Пето РУ бе подаден сигнал от 28-годишен варненец за възникнал пожар във вила тип „бунгало“, находящ се в местност „Св. Никола“. На адреса е установено, че се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст,

стопанисван от 46-годишна варненка, в качеството й на юридическо лице.

Веднага след получаване на сигнала, пристигналият на място полицейски екип на Пето РУ е предприел незабавни действия по спасяване на двамата настанени в бунгалото мъже -

единият на 66 години от Пазарджик, а другият на 65 години от село Гецово.

Вследствие на бързите спасителни действия на полицаите, пострадалите изведени от бунгалото и отведени в болнично заведение. Настанени са в отделение по реанимация с около 35 процента изгаряния и с опасност за живота.

От огъня е изгоряла цялата вътрешност на вилата, както и част от покрива. Извършен е оглед в присъствието на пожарен експерт, улики за престъпление не са установени, причините за пожара са в процес на изясняване.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

