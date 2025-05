Пресметнаха в лева наградата на Вениамин от финала на "Капките"

Кадър Нова тв

Вениамин е големият победител в „Като две капки вода“ – Сезона на стадиона.

Големият победител в сезон 13 спечели чисто нов автомобил Ford Puma. Цената на такъв автомобил като нов е около 50 хиляди лева.

Почетното второ място зае Михаела Филева. На трето място зрителите на NOVA класираха Иван, който получи подарък от Gift Tube.

Многохилядната публика на Националния стадион „Васил Левски“ посрещна с овации и бурни аплодисменти водещите, журито и участниците, които тази вечер ще се впуснат в зрелищна битка на имитациите в опит да спечелят сърцата на публиката и решаващия зрителския вот.

След като мисията на Геро и Рачков в Испания се увенча с успех, Зуека се завърна в България, за да водят тримата заедно последния лайв на сезон 13 на „Като две капки вода“.

Калин Врачански, Рафи заедно с всички победители от предходните сезони на „Капките“ 13 откриха бляскавия спектакъл в ритъма на едно емблематичните парчета на QUEEN – We Will Rock You и песента „Сигурно“ на легендата на българската музика Васил Найденов

