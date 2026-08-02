Престрелка до ресторант в Айдахо, САЩ: Поне трима убити

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Трима души загинаха, а други двама бяха ранени при престрелка в Туин Фолс, Айдахо. Самоличността и мотивите на извършителите все още не са известни, писа NBC news, цитира Нюз.бг

Инцидентът е станал близо до ресторанта "In-N-Out Burger" на булевард "Blue Lakes Boulevard North".

По време на стрелбата районът е бил доста оживен.

Няколко близки търговски обекта бяха затворени като предпазна мярка.

Според медийни съобщения заподозряният все още не е задържан.

Говорител на Федералното бюро за разследване (ФБР) заяви, че агенцията е информирана за инцидента и е предложила съдействие на местните правоохранителни органи.

Редактор "Екип на Петел",

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